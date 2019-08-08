2019-08-08T08:54:13+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 36-летней женщины, пропавшей месяц назад

Супруг Эльзы обращался за помощью в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина оставила документы и личные вещи домаЖенщина оставила документы и личные вещи дома
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В Башкирии объявили о прекращении поисков 36-летней Эльзы Шариповой из Янаульского района. Она пропала 12 июля: утром ушла из дома и не вернулась. Документы и личные вещи женщина оставила дома. Её супруг обратился в районный отдел полиции с заявлением о помощи в розыске только 2 августа.

Издание «ЯЗ» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что история завершилась благополучно – Эльза нашлась накануне. Она дома, и с ней все в порядке. Где всё это время пропадала жительница Янаула, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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