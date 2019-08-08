В Башкирии "Нексия" съехала с дороги и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-08T07:29:24+03:00

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Два человека пострадали в результате ДТП, которое случилось утром 7 августа в Учалинском районе Башкирии. 42-летний мужчина ехал на "Дэу Нексии" по дороге Учалы-Кирябинское, на шестом километре машина съехала с проезжей части и врезалась в растущее на обочине дерево.

В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель и 33-летняя пассажирка "Нексии" получили травмы, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Вчера на дорогах республики зарегистрировали десять аварий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU