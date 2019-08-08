В Башкирии мотоцикл столкнулся с двумя машинами, погиб пассажир
Сам мотоциклист в больнице
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вечером 7 августа в Стерлитамаке произошла авария с участием двух машин и мотоцикла.
48-летний водитель на "Рено Логан", предположительно, поворачивал налево с улицы Черноморской на Харьковскую. По встречной в этот момент ехал мотоцикл "Кавасаки", но иномарка не уступила ему путь - последовало столкновение. Байк от удара отлетел на встречную "Ладу Приора"
По данным Госавтоинспекции Башкирии, 31-летний мотоциклист попал в больницу, а вот его 32-летнему пассажиру повезло меньше. Он погиб на месте аварии.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU