В Башкирии смеявшимся над своей зарплатой медикам роддома вернули льготы

СЕГОДНЯ 06:21 2019-08-08T06:21:54+03:00

Кажется, в этой скандальной истории наконец поставлена точка

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История медиков салаватского роддома, посмеявшихся над своей «большой зарплатой», получила продолжение. Ранее сообщалось, что врачи могут потерять стаж, льготы и отпуска, так как роддом передали городской больнице.

Однако 8 августа стало известно, что борьба медиков за свои права возымела результат: администрация больницы Салавата и профком профсоюза работников здравоохранения подписали допсоглашение о предоставлении компенсаций и дополнительных отпусков за работу во вредных условиях всем медикам учреждения с момента его присоединения к больнице. Теперь у них будут те же "бонусы", что предусмотрены коллективным договором по всей клинике. Они получат 10-14% сверх оклада и две дополнительные недели отпуска.

По словам главы республиканской организации профсоюза Павла Зырянова, идею сохранить дополнительные отпуска и выплаты за вредность поддержал Минздрав Башкирии и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Роддом в Салавате последние три года трижды менял форму собственности, между медиками и руководством постоянно шла борьба. Своего пика она достигла весной, после скандального видео, где работники роддома хохочут и аплодируют докладу об их заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU