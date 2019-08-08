Минэкологии Башкирии возглавил бывший судья

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-08T07:20:42+03:00

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Врио главы Башкирии подписал указ о назначении 52-летнего Урала Искандарова исполняющим обязанности министра природопользования и экологии республики. Он сменил на этом посту Мирхайдара Фатхуллина, который подал в отставку на прошлой неделе. В пресс-службе Радия Хабирова сообщают, что бывший глава минприроды уволился по собственному желанию.

Его сменщик Урал Искандаров большую часть жизни трудился в Арбитражном суде региона. В 1992 он пришел туда как ведущий специалист, год спустя стал судьей-стажёром, а в 1994 году судьей. Следующие 25 лет он провел на этой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU