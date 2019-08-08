2019-08-08T07:20:42+03:00
Общество

Минэкологии Башкирии возглавил бывший судья

Прежний глава министерства уволился по собственному желанию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы республикиФото: пресс-служба главы республики
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии подписал указ о назначении 52-летнего Урала Искандарова исполняющим обязанности министра природопользования и экологии республики. Он сменил на этом посту Мирхайдара Фатхуллина, который подал в отставку на прошлой неделе. В пресс-службе Радия Хабирова сообщают, что бывший глава минприроды уволился по собственному желанию.

Его сменщик Урал Искандаров большую часть жизни трудился в Арбитражном суде региона. В 1992 он пришел туда как ведущий специалист, год спустя стал судьей-стажёром, а в 1994 году судьей. Следующие 25 лет он провел на этой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СПЧ посоветовал властям Башкирии оценить ущерб здоровью жителей Сибая
В башкирском лесу спасатели ищут пропавшую женщину и её дочь
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
В Башкирии прекращены поиски 36-летней женщины, пропавшей месяц назад
На тушение лесных пожаров Башкирии направят 80 млн рублей
В Башкирии пьяный мужчина с пневматикой пытался ограбить бар
В Башкирии "Нексия" съехала с дороги и врезалась в дерево
Власти Уфы изымут у собственников 11 домов
В Башкирии мотоцикл столкнулся с двумя машинами, погиб пассажир
В Башкирии пропала без вести 37-летняя Галина Погарская
В Башкирии смеявшимся над своей зарплатой медикам роддома вернули льготы
Движение на улицах Стерлитамака регулировал необычный инспектор ДПС
В Башкирии поиски без вести пропавшего Радика Хазиева закончились трагедией
Дело уфимца, отсидевшего 13 лет вместо своего соседа, вернули в суд первой инстанции
«Агидель» подписала пробный контракт с уфимской журналисткой Ульяной Тригубчак