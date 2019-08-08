В Башкирии пропала без вести 37-летняя Галина Погарская

СЕГОДНЯ 06:42 2019-08-08T06:42:32+03:00

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Вторые сутки родные и близкие 37-летней Галины Погарской ничего не знают о ее местонахождении. 6 августа женщина пропала в Чишмах. Она ушла на работу, но домой после трудового дня не вернулась.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам отряда "Лиза Алерт". Женщина нуждается в медицинской помощи, уточнили они.

Приметы Галины: рост 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Была одета: коричневый в серую полоску плащ, терракотовая толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны, белые в красную полоску балетки.

Если у вас есть информация о пропавшей, сообщите ее на горячую линию добровольцев 8 800 700 54 52 или по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU