В Башкирии пропала без вести 37-летняя Галина Погарская
Вторые сутки родные и близкие 37-летней Галины Погарской ничего не знают о ее местонахождении. 6 августа женщина пропала в Чишмах. Она ушла на работу, но домой после трудового дня не вернулась.
Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам отряда "Лиза Алерт". Женщина нуждается в медицинской помощи, уточнили они.
Приметы Галины: рост 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Была одета: коричневый в серую полоску плащ, терракотовая толстовка с капюшоном, черные спортивные штаны, белые в красную полоску балетки.
Если у вас есть информация о пропавшей, сообщите ее на горячую линию добровольцев 8 800 700 54 52 или по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU