2019-08-07T22:16:38+03:00
Общество

В Башкирии поиски без вести пропавшего Радика Хазиева закончились трагедией

Печальную новость сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Спустя неделю после пропажи мужчину нашли мертвымСпустя неделю после пропажи мужчину нашли мертвым
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В Башкирии прекращены поиски 40-летнего Радика Хазиева из Салавата. Мужчина найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряд «Отклик».

Напомним, Радик исчез 31 июля. Он отдыхал вместе со своими друзьями на берегу реки Белой рядом с поселком Желанный и внезапно ушел вверх по реке. С тех пор его никто не видел. О пропаже мужчины сообщила супруга. В поисках участвовали полицейские и добровольцы. За судьбу пропавшего переживали многие жители Салавата.

«Комсомольская Правда - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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