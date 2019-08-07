В Башкирии поиски без вести пропавшего Радика Хазиева закончились трагедией

СЕГОДНЯ 22:08 2019-08-07T22:16:38+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 40-летнего Радика Хазиева из Салавата. Мужчина найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряд «Отклик».

Напомним, Радик исчез 31 июля. Он отдыхал вместе со своими друзьями на берегу реки Белой рядом с поселком Желанный и внезапно ушел вверх по реке. С тех пор его никто не видел. О пропаже мужчины сообщила супруга. В поисках участвовали полицейские и добровольцы. За судьбу пропавшего переживали многие жители Салавата.

«Комсомольская Правда - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU