Движение на улицах Стерлитамака регулировал необычный инспектор ДПС
На днях жители Стерлитамака засняли на улицах города необычного патрульного. Мальчик в костюме инспектора ДПС и фуражке пытался с помощью жезла регулировать движение и даже просил у водителей документы для проверки.
Позже выяснилось, что юного "сотрудника ГИБДД" зовут Тимур. Костюм инспектора остался у него с новогоднего бала, а вот жезл он смастерил сам из подручных средств. Родители и не ведали, что их сын занят отловом правонарушителей.
Папа мальчика, узнав о его хобби, отвел сына в госавтоинспекцию Стерлитамака, чтобы познакомить его с работой "гаишников" изнутри.
- Тимур рассказал, что по окончании школы обязательно будет учиться дальше и обязательно станет настоящим полицейским. А пока он дал обещание, что больше не станет подвергать себя опасности, выходя на дорогу, - рассказал в своем блоге глава УГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.
Юный патрульный в Стерлитамаке.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU