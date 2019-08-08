2019-08-08T06:03:23+03:00
Общество

Движение на улицах Стерлитамака регулировал необычный инспектор ДПС

Родители и не подозревали, чем занят их сын
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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На днях жители Стерлитамака засняли на улицах города необычного патрульного. Мальчик в костюме инспектора ДПС и фуражке пытался с помощью жезла регулировать движение и даже просил у водителей документы для проверки.

Позже выяснилось, что юного "сотрудника ГИБДД" зовут Тимур. Костюм инспектора остался у него с новогоднего бала, а вот жезл он смастерил сам из подручных средств. Родители и не ведали, что их сын занят отловом правонарушителей.

Папа мальчика, узнав о его хобби, отвел сына в госавтоинспекцию Стерлитамака, чтобы познакомить его с работой "гаишников" изнутри.

- Тимур рассказал, что по окончании школы обязательно будет учиться дальше и обязательно станет настоящим полицейским. А пока он дал обещание, что больше не станет подвергать себя опасности, выходя на дорогу, - рассказал в своем блоге глава УГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Юный патрульный в Стерлитамаке.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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