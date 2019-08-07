2019-08-07T19:12:15+03:00
Спорт

«Агидель» подписала пробный контракт с уфимской журналисткой Ульяной Тригубчак

Пока блогерша тренируется по индивидуальной программе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: @hcagidel_ufaФото: @hcagidel_ufa
Изменить размер текста:

Скандально известная экс-участница Ice Girls «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак подписала пробный контракт с «Агиделью». Об этом сообщается на официальной странице женского хоккейного клуба в Инстаграме.

- Ранее на профессиональном уровне она не выступала, но навыки катания и владения клюшкой у неё отличные! - говорится в сообщении.

По словам старшего тренера команды Дениса Афиногенова, сейчас девушка тренируется по индивидуальной программе, но скоро присоединится к остальным хоккеисткам на льду.

- Счастлива быть частью действующих чемпионок ЖХЛ, - написала блогер на своей страничке. - Надеюсь, что мне удастся сделать женский хоккей популярнее и сломать стереотип, что в хоккей играют только мужчины.

Многие поклонники хоккея полагают, что все это шутка, мол, не могли в команду взять ведущую с ТВ.

- А по спортивному принципу в команду кого-то берут? - пишут в комментариях возмущенные болельщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело уфимца, отсидевшего 13 лет вместо своего соседа, вернули в суд первой инстанции
В Уфе домашняя собака загрызла насмерть женщину
В Башкирии женщина сообщила о бомбе в детском саду
В ноябре в Дюртюлях заработает новая детская поликлиника
Вода в озере Аслыкуль перешла в класс загрязненной – минэкологии Башкирии
Продажа авто в Башкирии закончилась хладнокровным убийством
Улицу Мустая Карима в Уфе отремонтируют за 160 млн рублей
В Башкирии будут судить преступную банду – в её состав входили двое полицейских
Детский сад в Башкирии на 260 мест построят заключенные
Многодетная семья из Башкирии может лишиться жилья из-за кредита под 96 процентов годовых
Молодой участковый из Уфы снял свою смерть на видео в прямом эфире
Налоговая Башкирии подвела итоги внедрения онлайн-касс
В Уфе без вести пропал 33-летний Иван Барских
В Башкирии родители обнаружили труп своего сына
Куда сходить в Уфе 7 августа
На борьбу с хаосом на производстве в Башкирии направят 1,35 млрд рублей
В Уфе на разделительном отбойнике застрял кроссовер
Жительница Башкирии провалилась в колодец
В Башкирии рухнувшее от ветра дерево раздавило несколько автомобилей
Жительница Башкирии не поставила на ручник машину – пострадал её трехлетний ребенок
В Башкирии водитель на внедорожнике насмерть сбил неизвестную женщину