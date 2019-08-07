«Агидель» подписала пробный контракт с уфимской журналисткой Ульяной Тригубчак

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-07T19:12:15+03:00

Пока блогерша тренируется по индивидуальной программе

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Скандально известная экс-участница Ice Girls «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак подписала пробный контракт с «Агиделью». Об этом сообщается на официальной странице женского хоккейного клуба в Инстаграме.

- Ранее на профессиональном уровне она не выступала, но навыки катания и владения клюшкой у неё отличные! - говорится в сообщении.

По словам старшего тренера команды Дениса Афиногенова, сейчас девушка тренируется по индивидуальной программе, но скоро присоединится к остальным хоккеисткам на льду.

- Счастлива быть частью действующих чемпионок ЖХЛ, - написала блогер на своей страничке. - Надеюсь, что мне удастся сделать женский хоккей популярнее и сломать стереотип, что в хоккей играют только мужчины.

Многие поклонники хоккея полагают, что все это шутка, мол, не могли в команду взять ведущую с ТВ.

- А по спортивному принципу в команду кого-то берут? - пишут в комментариях возмущенные болельщики.

ИСТОЧНИК KP.RU