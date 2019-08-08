2019-08-08T07:51:15+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный мужчина с пневматикой пытался ограбить бар

Однако продавец оказалась не робкого десятка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Нефтекамске сотрудникам Росгвардии пришлось ловить пьяного грабителя. Мужчина заявился в пивбар на улице Дзержинского, набрал пенного напитка, а на кассе неожиданно выхватил пневматический пистолет. Размахивая оружием перед продавщицей, покупатель потребовал дневную выручку. Однако дама оказалась не из робких, она просто вытолкала злоумышленника на улицу и закрыла дверь, после чего вызвала наряд охраны.

По ее описанию росгвардейцы скоро нашли грабителя - 35-летнего не судимого горожанина.

- Во внутреннем кармане его куртки находился пневматический пистолет и купленная бутылка пива. Причины содеянного мужчина пояснить не смог, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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