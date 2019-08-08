В Башкирии пьяный мужчина с пневматикой пытался ограбить бар
В Нефтекамске сотрудникам Росгвардии пришлось ловить пьяного грабителя. Мужчина заявился в пивбар на улице Дзержинского, набрал пенного напитка, а на кассе неожиданно выхватил пневматический пистолет. Размахивая оружием перед продавщицей, покупатель потребовал дневную выручку. Однако дама оказалась не из робких, она просто вытолкала злоумышленника на улицу и закрыла дверь, после чего вызвала наряд охраны.
По ее описанию росгвардейцы скоро нашли грабителя - 35-летнего не судимого горожанина.
- Во внутреннем кармане его куртки находился пневматический пистолет и купленная бутылка пива. Причины содеянного мужчина пояснить не смог, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.
Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.
ИСТОЧНИК KP.RU