В ноябре в Дюртюлях заработает новая детская поликлиника

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-07T16:53:44+03:00

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Врио главы региона Радий Хабиров находится в рабочей поездке по Дюртюлинскому району. 7 августа он посетил стройплощадку, где возводится новая детская поликлиника. Она должна открыться в ноябре этого года.

Здание уже возведено, установлены окна и двери, смонтирована проводка, вентиляция, а также системы отопления и водоснабжения. Сейчас внутри кипят отделочные работы, а снаружи - работы по благоустройству территории.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в поликлинике будут работать кабинеты педиатров и узких специалистов, дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, стоматологический кабинет и другие отделения. Уже закуплено оборудование на 37 миллионов рублей.

Поликлиника сможет принимать за одну смену 200 посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU