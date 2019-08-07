2019-08-07T17:43:48+03:00
Общество

В Башкирии женщина сообщила о бомбе в детском саду

К счастью, тревога оказалась ложной
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Никакой взрывчатки в детсаду не нашлиНикакой взрывчатки в детсаду не нашлиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу Сибая поместили под подписку о невыезде после ложного сообщения о бомбе.

5 августа женщина подошла к воспитательнице в детском саду и заявила, что в учреждении заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники ФСБ и полиции. Они осмотрели территорию детсада, но никакой взрывчатки не нашли. Тогда стражи порядка стали искать неизвестную "минершу". Вскоре в отдел полиции доставили 48-летнюю горожанку, которая призналась в преступлении.

- По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

За такие шутки "террористка" может угодить за решетку на срок до пяти лет. Мотивы женщины не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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