Улицу Мустая Карима в Уфе отремонтируют за 160 млн рублей
Большую часть денег выделит региональный бюджет
Участок улицы восстановят к октябрю следующего года
Изменить размер текста:
Победителем аукциона уфимской мэрии на капитальный ремонт улицы Мустая Карима стала компания «Дортрансстрой». Согласно сайту госзакупок, фирма была единственным участником торгов.
Стоимость ремонта составит 157,8 млн рублей. Большая часть суммы – около 145 млн – поступит из регионального бюджета. Остальное деньги вложат муниципалитет и федеральный бюджет. Работы будут проведены на участке улицы Карима протяженностью полтора километра: от угла Коммунистической до парка Якутова. По плану, капремонт должен завершиться в октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU