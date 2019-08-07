2019-08-07T14:48:03+03:00
Общество

Улицу Мустая Карима в Уфе отремонтируют за 160 млн рублей

Большую часть денег выделит региональный бюджет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Участок улицы восстановят к октябрю следующего годаУчасток улицы восстановят к октябрю следующего года
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Победителем аукциона уфимской мэрии на капитальный ремонт улицы Мустая Карима стала компания «Дортрансстрой». Согласно сайту госзакупок, фирма была единственным участником торгов.

Стоимость ремонта составит 157,8 млн рублей. Большая часть суммы – около 145 млн – поступит из регионального бюджета. Остальное деньги вложат муниципалитет и федеральный бюджет. Работы будут проведены на участке улицы Карима протяженностью полтора километра: от угла Коммунистической до парка Якутова. По плану, капремонт должен завершиться в октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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