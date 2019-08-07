В Башкирии будут судить преступную банду – в её состав входили двое полицейских

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-07T14:21:15+03:00

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В Уфе перед судом предстанет преступная группировка из четырех человек, в которую входили двое бывших полицейских. Их обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы, мошенничестве и превышении должностных полномочий. В общей сложности набралось семь уголовных статей. Об этом рассказали в Следкоме Башкирии.

Следствие установило, что оперуполномоченный отдела полиции вовлек начальника уголовного розыска из другого отдела в преступную деятельность. К банде также присоединились двое «гражданских». Вместе они занимались вымогательством денег у лиц, причастных к обороту наркотиков.

В мае 2018 года в столице Башкирии злоумышленники задержали уфимца. Они угрожали обнаружить в его машине наркотики и привлечь к уголовной ответственности. Чтобы этого не случилось, члены банды потребовали у своей жертвы крупную сумму. Задержанный согласился и передал вымогателям 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов магазина одежды на общую сумму в 60 тысяч рублей.

После этого группировка провернула ту же схему еще три раза. Один задержанный передал им 30 тысяч рублей, от другого преступники и вовсе получили всего 1,2 тысяч. Решив, по всей видимости, что таким образом они много не заработают, злоумышленники заставили третью жертву заложить личный авто и передать им 270 тысяч рублей. Члены банды пристегнули задержанного к рулю и незаконно удерживали до утра – потом мужчина пошел оформлять кредит.

Двое участников группировки решили расширить спектр своих злодеяний и помогли жителю Уфы инсценировать ДТП для получения страховки в 145,9 тысяч рублей. Взамен они попросили 15 тысяч.

В ноябре 2018 года всех фигурантов дела задержали сотрудники Отдела собственной безопасности МВД по Башкирии. Обвиняемых полицейских сразу же уволили. Заключение по уголовному делу утверждено и скоро будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU