Детский сад в Башкирии на 260 мест построят заключенные

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-07T13:50:09+03:00

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В Туймазах построят детский сад на 260 мест. Он будет располагаться на улице Островского. Генеральным подрядчиком выступает «Управление строительства №3» ФСИН – коммерческая организация, деятельность которая заключается в привлечении заключенных к оплачиваемому труду. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Деньги на строительство будут выделены из федерального и регионального бюджетов. Стоимость контракта – 166,6 млн рублей. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2019 года.

Коллеги из РБК со ссылкой на пресс-службу ФСИН Башкирии отмечают, что на сегодняшний день в тюрьмах республики содержится около 12 тысяч человек. К оплачиваемым работам привлечены более 4 тысяч заключенных. Их средний дневной заработок составляет 325 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU