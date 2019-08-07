Многодетная семья из Башкирии может лишиться жилья из-за кредита под 96 процентов годовых

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-07T13:22:30+03:00

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Многодетная семья из Уфимского района попали в финансовую кабалу, оформив кредит на 800 тысяч рублей под 96 процентов годовых. Бывший руководитель организации продал свою фирму. Новые хозяева требуют отдать либо деньги, либо квартиру.

Горшковы взяли кредит, чтобы отремонтировать новый дом. Ни один из банков не одобрил заём. И тогда было решено взять деньги в частной фирме «ИРСА-кредит». Позже компания была продана организации «Малина».

– Мы брали 800 тысяч, выплатили уже 1413000. И, как считает «Малина» мы им ещё должны 1029000. И это ещё не конечная сумма, продолжают бежать пени и проценты дальше. По тот день, пока мы всё не погасим, – цитирует Юлию Горшкову телеканал «Вести-Башкортостан».

Горшковы отказались от первоначальных условий договора, но новая компания сделала незначительную поблажку в снижении ставки. «Нам без разницы на ваших детей — это дело бизнеса», – заявили в фирме, когда сын Юлии последний раз обратился в «Малину». Долг компания пытается отсудить в судебном порядке – семья с четырьмя детьми может оказаться на улице. Дало в том, что кредит был взят под залог квартиры в доме на двух хозяев. Займодатель существенно занизил её стоимость: с 4 до 2,9 миллионов рублей.

По данным телеканала, компания сменила только имя. «Малина» находится в том же офисе, что и «ИРСА-кредит». Да и сотрудники те же.

– Верховный суд России ещё в 17 году вынес прецедентное решение, в котором ограничил право микро финансовых организаций на взимание процентов по истечении срока действия договора-займа. Первоначальный кредитор была «ИРСА-кредит» — они считают, что им закон не писан, – прокомментировал ситуацию юрист Валерий Самохин.

Примечательно, что экс-руководитель «ИРСА» сейчас находится под домашним арестом. Его супруга – Индира Сайфутдинова – считает, что клиенты просто не хотят оплачивать свои долги.

Юлия Горшкова не собирается сдаваться. Она подала встречный иск с требованием взыскать незаконно полученные фирмой деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU