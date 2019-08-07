Молодой участковый из Уфы снял свою смерть на видео в прямом эфире

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-07T13:13:51+03:00

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В Уфе ночью 5 августа на улице Интернациональной насмерть разбился молодой 23-летний парень. Он на высокой скорости въехал под припаркованную фуру. Позже стало известно, что погибший работал участковым. В МВД Башкирии в тот же день сообщили, что Эмиль – так зовут молодого полицейского – находился не на службе и управлял личным авто - ВАЗ-2112.

Парень погиб на месте происшествия

В социальных сетях появилось видео последних секунд жизни Эмиля. Он вел прямой эфир в своем аккаунте Instagram. На кадрах видно, что у молодого человека глаза на мокром месте. За мгновение до своей смерти он прикрыл свое лицо руками. Произошел удар, после чего на видео только черный экран.

Известно, что Эмиль был спортивным парнем, служил в ВДВ и воспитывал ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="542" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/724592" frameborder="0"></iframe> Полицейский из Уфы снял свою смерть в прямом эфире.Владислав КАЗАНЦЕВ

Подписчики сообщества стали выдвигать свои версии произошедшего. Одно из самых распространенных предположений – самоубийство. Известно, что тормозного пути на месте ДТП обнаружено не было.

Как сообщает собственный источник "КП-Уфа" в правоохранительных органах, парень устроился в полицию совсем недавно и вел себя странно. Эмиль периодически не выходил на службу и ссылался на какие-то проблемы, но о них никому ничего не рассказывал.

Напомним, по официальным данным больше всего самоубийств среди полицейских в стране приходится на Башкирию. В 2018 году из 50 случаев суицида по всей России 10 случились в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU