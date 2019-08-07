Налоговая Башкирии подвела итоги внедрения онлайн-касс

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-07T11:52:08+03:00

Всего в республике насчитывается более 72 тысяч онлайн-касс Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Башкирии, как и по всей России, 1 июля завершился третий этап кассовой реформы, в соответствии с которой все объекты торговли должны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ). Норма была введена для обеспечения прозрачности денежных операций.

В региональной налоговой службе подвели итоги нововведения. В ведомстве сообщили, что количество онлайн-касс в Башкирии превысило 72 тысячи единиц. Ими владеют в общей сложности 33 тысячи предпринимателей и юрлиц. Активно внедрять технику бизнесмены начали во втором квартале 2019 года – тогда прирост ККТ составил 13 тысяч аппаратов.

В налоговой также отметили, что до сих пор остаются предприниматели, не желающие применять новый вид оплаты. За первые шесть месяцев 2019 года проведено 976 проверок законодательства о применении новой техники – выявлены нарушения, связанные или с отсутствием касс как таковых, или с их неприменением в ходе торговых сделок. Многие проверки были инициированы по просьбе покупателей.

Минимальная сумма штрафа за отсутствие ККТ составляет 30 тысяч рублей для юрлиц и 10 тысяч – для индивидуальных предпринимателей. До 1 июля 2020 года действует мораторий на применение штрафов в отношении организаций ЖКХ и общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU