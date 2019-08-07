2019-08-07T10:27:16+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 7 августа

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Канала Ауэр сыграет в Уфе на индийской гитаре. Фото: предоставлено организаторамиКанала Ауэр сыграет в Уфе на индийской гитаре. Фото: предоставлено организаторами
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НА КОНЦЕРТ

В выставочном зале Академии наук РБ (ул. Кирова,15) пройдет сольный концерт гостя из Австрии, странствующего гитариста Канала Ауэра, который, наверняка, привлечет внимание настоящих музыкальных гурманов. Музыкант погрузит публику в чарующий мир ориентальной музыки, пропагандистом которой является уже более тридцати лет. Ауэр освоил несколько видов гитар – от классической до древней индийской – ситары, которую он даже усовершенствовал, чтобы усилить оcособенности звучания этого уникального инструмента, созданного восемь столетий назад в Северной Индии придворным поэтом и музыкантом Амиром Хусро. Канала Ауэр гастролирует по всему миру – в Америке, Европе и Азии. Бывал он и в России, а теперь услышать его смогут и уфимские меломаны. (12+)

Начало в 19.00

Вход свободный

В музыкальном ресторане « Music Holl 27» (ул. Кирова, 27) сегодня пройдет концерт уфимского трио « Красивые люди», в составе которого Руслан Воротников – известный музыкант, который выступает в возрожденном джазовом ансамбле Олега Киреева «Орлан», поет партию графа Орлова в популярном мюзикле «Голубая камея» в постановке Русского драматического театра и дает сольные концерты. В составе трио также Елизавета Воротникова и Анастасия Воровей. (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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