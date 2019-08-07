В Уфе на разделительном отбойнике застрял кроссовер
ДТП произошло на трассе Уфа-Аэропорт
фото: "Дорожный патруль"
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Сегодня утром в столице Башкирии произошло курьезное ДТП. На трассе Уфа-Аэропорт близ остановки «Школьная» водитель за рулем кроссовера «Ниссан» врезался в разделительный отбойник, в результате чего получился едва ли не каскадерский трюк. После столкновения машина буквально залетела на ограждение, и так там и осталась.
Последствия аварии засняли на телефон очевидцы. Один из них сообщил, что иномаркой управляла женщина. Также в салоне якобы находился ребенок. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил. Поврежденную машину с места происшествия уже эвакуировали.
ИСТОЧНИК KP.RU