Жительница Башкирии провалилась в колодец

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-07T08:59:57+03:00

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В окрестностях Дюртюлей на днях произошел неприятный инцидент. К госкомитете по ЧС Башкирии сообщили, что 69-летняя женщина провалилась в колодец. Все произошло на территории заброшенных садов «Марс» 5 августа. Бабушка вместе со своим мужем собирала яблоки и, оступившись, упала в водозаборный колодец глубиной более пяти метров.

На место выехали спасатели. При помощи треноги и лебедки они подняли пострадавшую на поверхность. К счастью, она не получила серьезных травм, и госпитализация не потребовалась.

– Такая экстремальная ситуация случается не каждый день, но все же иногда она имеет место. Как правило, в колодцы и канализационные люки проваливаются люди, которые не считают нужным их обходить, – отметили в аварийном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU