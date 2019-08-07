Жительница Башкирии не поставила на ручник машину – пострадал её трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-07T09:02:28+03:00

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Накануне днем в Куюргазинском районе из-за невнимательности местной жительницы пострадал маленький ребенок. В пресс-службе ГИБДД по Башкирии рассказали, что всё случилось во дворе одного из домов по улице Молодежная села Яшимбетово.

35-летняя женщина вышла из своей «десятки», как вдруг машина самопроизвольно скатилась – и прямо на её трехлетнего сына. По всей видимости, она забыла поставить легковушку на ручник.

К счастью, малыш выжил, но получил травмы. Медики доставили его в больницу.

Напомним, минувшей ночью на трассе в Нефтекамске под колесами внедорожника погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU