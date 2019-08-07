В Башкирии водитель на внедорожнике насмерть сбил неизвестную женщину
Правоохранители устанавливают личность погибшей
ГИБДД по РБ
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Минувшей ночью в Нефтекамске под колесами машины погиб пешеход. В пресс-службе региональной госавтоинспекции сообщили, что на первом километре автодороги Нефтекамск-Янаул 52-летний местный житель за рулем «Нивы» сбил женщину. По предварительным данным, она двигалась в попутном с автомобилем направлении.
Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Правоохранители устанавливают личность погибшей. В ГИБДД отметили, что на вид ей 35-40 лет.
Вчера на дорогах республики было зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человека погиб и 20 – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU