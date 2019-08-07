2019-08-07T07:25:52+03:00
Происшествия

32-летнего жителя Башкирии оштрафовали за песню в социальных сетях

Текст трека, который он разместил, признан запрещенным
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии оштрафовали 32-летнего жителя Туймазов за публикацию песни в социальной сети.

Известно, что мужчина разместил у себя на странице во «Вконтакте» аудиофайл, текст песни которого, признан запрещенным и внесен в список экстремистских материалов.

Из-за этого прокурор возбудил в отношении мужчины административное дело по статье «Массовое распространение экстремистских материалов». Итогом дела стало то, что мужчину оштрафовали и предупредили о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

На данный момент песня удалена со страницы пользователя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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