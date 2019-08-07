Власти Башкирии начнут развивать туризм

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-07T07:10:09+03:00

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Вчера, 6 августа, Радий Хабиров провёл совещание по развитию туризма в регионе.

Чиновники обсудили концепцию ее развития: создание уникальных туристических объектов, организацию крупных событийных мероприятий, налаживание системной работы по деловому туризму, формирование современной туристической инфраструктуры и благоприятной среды для гостей региона.

Хабиров отметил, что туризм может приносить хорошие деньги региону, поскольку мы обладаем уникальным туристическим потенциалом. Однако все остальное – начиная с инфраструктуры, информирования ему не соответствует.

- У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время. Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть. Мне кажется, это ещё до конца не сделано. Мы с вами единодушны в одном: такой высокий потенциал, как наш, грех не использовать, - сказал Хабиров.

Отметим, что Башкирия занимает ведущие места в стране и ПФО по объёму турпотока, размеру платных услуг населению в сфере туризма, а также количеству гостиниц, санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU