Стала известна причина, по которой перенесли слушания по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-07T07:27:45+03:00

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Названа причина, по которой вчера, 6 августа, перенесли слушания по делу об изнасиловании 24-летней дознавательницы тремя экс-полицейскими.

Адвокат Наиль Багаутдинов прокомментировал, что заседание не состоялось из-за отсутствия жертвы.

- Представитель потерпевшей попросила перенести слушания еще на одну неделю. Причину не объяснила, увидимся с ними 13-го августа здесь, - сказал юрист.

Отметим, что дознавательница и ее адвокат не приходят на заседание уже во второй раз. Оттягивают время, или действительно есть серьезные причины отсутствия – неизвестно.

Напомним, громкая история с изнасилованием тогда еще 23-летней дознавательницы прогремела на всю страну 30 октября прошлого года. По версии девушки, начальники напоили ее и надругались над ней – то поочередно, то все вместе. На следующий день она написала заявление об изнасиловании, и Павла Яромчука, Салавата Галиеваи Эдуарда Матвеева арестовали и отправили в СИЗО. Мужчин на следующий же день с позором уводили из МВД Башкирии. В начале января 2019 года такая же участь постиглаи саму дознавательницу, обвинившую высокопоставленных коллег. В мае 2019 года всех мужчин отправили под домашний арест, где они находятся по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU