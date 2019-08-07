В Башкирии осудили директора учебного центра за выдачу поддельных документов

СЕГОДНЯ 06:42 2019-08-07T06:42:46+03:00

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В Сибае вынесли приговор 37-летнему директору Учебного центр «Развитие». Мужчину признали виновным в совершении 27 эпизодов преступления. Среди них подделка официального документа, коммерческий подкуп.

В апреле 2018 года к нему обратился начальник цеха организации, которая занимается производством битума. Он предложил заключить договор на проведение обучения в установленном порядке 22 работников предприятия по некоторым профессиям. Тогда директор предложил выдать документы об окончании учебы без обучения, экзаменов за взятку 85 000 рублей. Начальник цеха получил одобрение от руководства предприятия, согласился и организовал перевод требуемой суммы на счет образовательной организации. Директор, в свою очередь, предоставил 22 удостоверения о прохождении обучения по оговоренным профессиям, после чего 85,5 тысяч рублей были переведены на счет организации.

Аналогичным образом он сделал «корочки» еще пятерым людям. За последние два года он заработал на этом 104,5 тыс. рублей.

Свою вину он признал полностью.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на 2 года, а также к штрафу в размере 120 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU