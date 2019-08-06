В Башкирии признали банкротом вертолетный завод

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-06T20:00:46+03:00

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Накануне Арбитражный суд Башкирии вынес решение о признании банкротом вертолетного завода «Роторфлай». Предприятие расположено в Кумертау и совместно с Кумертауским авиационным производственным предприятием работало над созданием вертолетов. Иск на банкротство подала некая группа физических лиц – все они были кредиторами фирмы.

Согласно решению суда, на «Роторфлай» до января 2020 года введена процедура конкурсного производства. Временный управляющий Сергей Иванов заявил изданию РБК, что имущества предприятия для процедуры достаточно, но для восстановления платежеспособности этого недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU