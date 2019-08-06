2019-08-06T20:00:46+03:00
Экономика

В Башкирии признали банкротом вертолетный завод

Предприятие ждет процедура конкурсного производства
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Виктория МинаеваФото: Виктория Минаева
Изменить размер текста:

Накануне Арбитражный суд Башкирии вынес решение о признании банкротом вертолетного завода «Роторфлай». Предприятие расположено в Кумертау и совместно с Кумертауским авиационным производственным предприятием работало над созданием вертолетов. Иск на банкротство подала некая группа физических лиц – все они были кредиторами фирмы.

Согласно решению суда, на «Роторфлай» до января 2020 года введена процедура конкурсного производства. Временный управляющий Сергей Иванов заявил изданию РБК, что имущества предприятия для процедуры достаточно, но для восстановления платежеспособности этого недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии вонзил нож в знакомого, тот скончался от потери крови
Житель Башкирии обнаружил в себе талант амбидекстера
В Уфе из ТРК «Иремель» эвакуировали всех посетителей и персонал, в том числе 30 детей
В парке Победы в Башкирии вспыхнул экспонат ЗИЛа
Автопробег «Комсомольской правды» в честь векового юбилея Башкирии успешно финишировал в Уфе
В Башкирии мужчина вытащил из горящего дома двоих детей
Стала известна личность жителя Башкирии, найденного мертвым в молящейся позе
В Башкирии к ответственности привлекли психоневрологический интернат
В Башкирии закрыли сбор средств для матери двоих детей, больной раком
Уфимец пытался поджечь киоск в торговом центре за отказ обменять наушники
Уфимок возмутили полуголые девушки в торговом центре
В Уфе водитель сбил внезапно выбежавшего на дорогу мальчика
В Башкирии пропал автомеханик без пальца
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В МЧС Башкирии подтвердили гибель рыбы на озере в селе Толбазы