2019-08-06T19:00:09+03:00
Происшествия

Житель Башкирии вонзил нож в знакомого, тот скончался от потери крови

Все произошло так быстро, что медики попросту не успели приехать на место происшеств
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня стало известно о кровавой драме, разыгравшейся в минувшие выходные на берегу реки Стерля. Прибывшие на местный пляж медики скорой помощи обнаружили там бездыханное тело 32-летнего уроженца Стерлитамакского района Башкирии. Сотрудники полиции установили личность погибшего и стали разыскивать предполагаемого виновника случившегося.

Вскоре полицейским удалось выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 48-летний местный житель. На допросе он рассказал, как он вместе с погибшим и гражданской женой злоупотреблял спиртным на пляже. Внезапно между мужчинами возник конфликт, и он в порыве гнева схватил нож и вонзил его в бедро оппонента.

- Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, однако потерпевший скончался до приезда медиков, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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