Автопробег «Комсомольской правды» в честь векового юбилея Башкирии успешно финишировал в Уфе

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-06T16:09:29+03:00

За три дня участники преодолели почти 900 километров по южным районам республики

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На днях завершился памятный автопробег «Комсомолки», ее друзей и партнеров. Всего за три дня автоколонна преодолела около 900 километров по дорогам Стерлитамаксого, Ишимбайского, Мелеузовского и других южных районов республики. Масштабное мероприятие было посвящено столетнему юбилею Башкирии, который празднуется в этом году.

За время путешествия «Комсомольская правда – Уфа», а также друзья и партнеры издания, посетили знаковые исторические места и памятники природы. Водопад Кук-Караук, пещера Салавата Юлаева, шихан Торатау, Юмагузинское водохранилище, Воскресенский медеплавильный завод, великолепная мечеть «Суфия», храм блаженной Варвары Скворчихинской и многие другие интересные места. Последним пунктом автопробега стала вышка мобильной связи МегаФона в Стерлитамакском районе Башкирии, после чего автоколонна финишировала в Уфе.

В масштабном мероприятии приняли участие партнеры «Комсомолки»: Русское географическое общество, госкомитет республики по предпринимательству и туризму, АО «Башкиравтодор», официальный дилер автомобилей LADA, Chevrolet Niva и УАЗ в Уфе - автосалон «Автодвор +», Гипермаркет «Лента», сеть диагностических салонов «Томоград», ПАО «МегаФон», ТЦ «Фабри», Группа компаний «Пышка», ООО «Красный ключ» и садово-ландшафтный центр «Аллея роз», база отдыха «Черемушки». Топливо для автоколонны любезно предоставлено ПАО АНК «Башнефть». В труднодоступных уголках республики мы также смогли заправиться – в этом нам помогли партнеры из «Первой мобильной АЗС».

Автосалон «Автодвор +» предоставил для участия в автопробеге три автомобиля – «УАЗ Патриот», «Шевроле Нива» и «LadaXRAY».

ИСТОЧНИК KP.RU