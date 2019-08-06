В Башкирии мужчина вытащил из горящего дома двоих детей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-06T16:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в селе Ильтебаново Учалинского района в крупном жилом доме с пристроем вспыхнул пожар. В этот момент в доме находились два ребенка: 14-летний мальчик с 9-летней сестрой.

Первой запах гари почувствовала девочка. Она к пристрою, открыла дверь и увидела сильный огонь. Школьница тут же метнулась назад, чтобы разбудить старшего брата. Дети позвонили матери, которая была неподалеку, и обо всем рассказали. Женщина побежала домой, но едва ли она могла что-нибудь сделать. Ребята оказались пленниками собственного дома: окна не разбивались, а дверь была заблокирована.

Напуганная мать бегала во дворе дома и не знала что делать. Казалось, все потеряно. Однако в этот момент мимо проезжал Рустам Агзамов. Заметив дым, огонь и женщину, он понял, в чем дело, и бросился на помощь. Мужчина разбил окно, выбил раму и вытащил детей из западни. Теперь МЧС Башкирии ходатайствует о награждении Рустама ведомственной наградой.

Напомним, сегодня стало известно о подвиге восьмиклассника Рамзиля, который вытащил из воды тонущую женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU