Житель Башкирии обнаружил в себе талант амбидекстера

СЕГОДНЯ 18:25 2019-08-06T18:25:01+03:00

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В селе Мурсалимкино Салаватского района живет амбидекстер Раис Байгузин. Он одинаково хорошо владеет обеими руками. Как оказалось, 54-летний мужчина обнаружил свой талант совершенно случайно. Раис смотрел по телевизору передачу про людей с удивительными способностями и узнал из неё, что некоторые могут использовать в равной степени как левую руку, так и правую.

– Вспомнил, что и я иногда баловался в детстве: одновременно двумя авторучками в двух руках выводил какие-то закорючки. Ради эксперимента попробовал повторить эту прихоть – и получилось! – приводит слова Раиса Байгузина издание «На земле Салавата».

Мужчина и сам удивился новому навыку. Он пишет обеими руками разборчиво, быстро и понятно. Односельчане не ожидали такого от обычного казалось бы предпринимателя и бывшего комсомольского работника. Время от времени они просят Раиса продемонстрировать свои способности.

ИСТОЧНИК KP.RU