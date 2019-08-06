В Башкирии к ответственности привлекли психоневрологический интернат

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-06T15:25:03+03:00

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Росздравнадзор Башкирии провел внеплановую проверку деятельности Бирского психоневрологического интерната. В ходе инспекции были выявлены нарушения в работе медучреждения. Представители надзорного ведомства выяснили, что в интернате на должности «фельдшера» числились два сотрудника, которые оказывали виды медицинских услуг по «лечебному делу». Однако такого вида услуг в выданной учреждению лицензии не было.

Бирский ПНИ был привлечен к административной ответственности. Суд приостановил деятельность интерната на 60 суток. После этого руководство занялось устранением выявленных нарушений.

– Принятыми мерами к получению лицензии все допущенные нарушения устранены, о чем были уведомлены судебные приставы. В связи с этим ГБСУСОССЗН Бирский ПНИ возобновил свою работу на законных основаниях, – сообщили в региональной службе судебных приставов.

Напомним, Башкирия вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством психических расстройств.

ИСТОЧНИК KP.RU