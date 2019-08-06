2019-08-06T14:58:04+03:00
Общество

Уфимок возмутили полуголые девушки в торговом центре

Модели презентовали башкирские сувениры
Рустем АХУНОВ
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Девушки заметили в одном из торговых центров столицыДевушки заметили в одном из торговых центров столицы
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Уфимки возмутились появлению девушек в купальниках на презентации в торговом центре.

Дело в том, что сегодня в Уфе презентуют один из магазинов, который торгует сувенирной продукцией. Для привлечения внимания к стенду с продукцией пригласили двух девушек модельной внешности в купальниках. Такой подход к маркетингу возмутил уфимскую феминистку Кристину Абрамичеву. Позже к ее мнению присоединились еще несколько уфимок.

- Что за позорище? Кто объяснит? С кого спросить? У нас секс-туризм развивают или что? – отметила Абрамичева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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