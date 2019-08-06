Уфимец пытался поджечь киоск в торговом центре за отказ обменять наушники

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-06T16:13:25+03:00

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Своеобразный способ выражения несогласия с продавцом выбрал 35-летний уфимец. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что 3 августа в торговый центр ворвался неадекватный мужчина и облил горючим киоск.

В МВД Башкирии прокомментировали странный инцидент. Как оказалось, уфимец хотел обменять свои наушники в киоске по продаже телефонов. Сотрудница магазина объяснила ему, что без чека ничем не может помочь. Мужчина недовольно буркнул и ушел. Но ненадолго. Спустя несколько минут он вернулся с жидкостью для розжига костра и принялся обливать ею витрины. После этого он достал спички.…И на этом все закончилось. Охрана торгового центра скрутила его и передала полиции.

Недовольному покупателю придется нести ответственность сразу по двум уголовным статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU