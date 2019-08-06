В Башкирии закрыли сбор средств для матери двоих детей, больной раком

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-06T15:09:59+03:00

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В Башкирии 36-летней Лейсан Терюшиной больше не собирают деньги на лечение. Это связано с тем, что мать двоих детей прошла лечение в Москве, которое дало результаты. Сегодня она вернулась домой. Радостную новость сообщили в официальной группе помощи.

- Всем добрый день! Сбор средств на лечение Лейсан Терюшиной закрыт! Спасибо вам всем большое. Хранит вас господь, - написали родственники в социальных сетях.

Напомним, что женщина из села Серафимовский Туймазинского района Башкирии борется с раком желудка третьей стадии. Родственники выставляли на продажу машину и недвижимость, чтобы спасти Лейсан. О своей болезни она узнала в 2018 году, когда в октябре стала чувствовать себя неладно. Женщина не сдается и очень хочет увидеть, как растут ее дети. Младший сын в этом году идет в первый класс. Ее главная мечта – отвести его в школу за руку.

ИСТОЧНИК KP.RU