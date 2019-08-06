2019-08-06T14:10:07+03:00
Происшествия

В Уфе водитель сбил внезапно выбежавшего на дорогу мальчика

Момент ДТП попал в объектив регистратора [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Накануне вечером в столице Башкирии произошел наезд на ребенка. Инцидент случился на Лесном проезде. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

В пресс-службе столичной госавтоиснспекции сообщили, что 56-летний водитель на «Киа Сортейдж» сбил 8-летнего мальчика. Юный пешеход внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте. К счастью, в происшествии обошлось без трагических последствий – ребенок отделался ушибами.

Напомним, в тот же день в столкновении трех автомобилей пострадала 9-летняя девочка.

Наезд на ребенка//Лесной проезд//Уфа.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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