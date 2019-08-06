Стала известна личность жителя Башкирии, найденного мертвым в молящейся позе
Погибшим оказался 33-летний уроженец Янаула
Погибшему было 33 года
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Стала известна личность жители Башкирии, которого нашли мертвым в молящейся позе на крыше автомобиля.
Напомним, что жуткая история произошла в конце июля 2019 года в Янаульском районе республике. Местные жители обнаружили в поле брошенную иномарку, на крыше которой находилось тело мужчины. Примечательно, что незнакомец находился в позе молящегося человека.
Вскоре удалось выяснить личность погибшего. Им оказался 33-летний житель Янаула. Мужчина занимался ремонтом автомобилей. Остается неизвестным, что стало причиной смерти несчастного и почему он оказался на крыше автомобиля посреди поля.
ИСТОЧНИК KP.RU