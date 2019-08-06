2019-08-06T13:36:21+03:00
Происшествия

Ревнивец из Башкирии жестоко расправился со своей любовницей

Мужчина обнаружил свою подругу в доме у знакомого
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемый во всем созналсяПодозреваемый во всем созналсяФото: Рустем АХУНОВ
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Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Белорецка. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, пара – мужчина и женщина – приехала из Белорецка в Абзелиловский район работать на местной ферме скотником и дояркой. Дождавшись выходного, 1 августа они решили выпить на территории хозяйства. Вскоре мужчина лег спать, а заскучавшая женщина пошла в гости к своему знакомому, чтобы продолжить вечеринку. Однако по приходе в гости она тоже уснула. Проснувшийся скотник не нашел доярку и начал её искать. К сожалению, поиски увенчались успехом. Мужчина застал подругу в доме знакомого, разозлился и избил её – как выяснилось, до смерти. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Вернувшись домой, хозяин обнаружил бездыханное тело женщины. Он попросил брата вызвать скорую помощь и полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в этой же деревне. Тот всё еще был пьян. В ходе допроса скотник во всем признался. Обвиняемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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