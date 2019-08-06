Уфимские спасатели рассказали о последствиях ночного урагана

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-06T11:56:30+03:00

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По всей Башкирии бушует сильный ветер. Сегодня жители Уфы могли наблюдать на дорогах поваленные деревья. В пресс-службе Управления гражданской защиты сообщили, что в Демском районе в результате падения зеленых насаждений дважды отключалась электроэнергия в частном секторе. Без света остались жители шести улиц. Специалисты в настоящее время работают над устранением проблемы.

Управление гражданской защиты по Уфе

В шести случаях деревья упали на газопроводы. К счастью, обошлось без утечек. В Кировском и Советском районах от падения деревьев механические повреждения получили автомобили. На остановке «Школьная» (автодорога Уфа-Оренбург») ветром сорвало рекламный баннер – его уже убрали.

На текущий момент в Уфе зафиксировано 17 случаев падения деревьев и веток.

Управление гражданской защиты по Уфе

Напомним, сегодня также стало известно, что шквалистый ветер сорвал крышу многофункционального культурного центра села Базылык.

ИСТОЧНИК KP.RU