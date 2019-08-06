«У меня сердце не билось, и я не дышала»: восьмиклассник из Башкирии спас женщину

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-06T12:16:13+03:00

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В Альшеевском районе школьник спас тонувшую в реке женщину. История произошла в прошлом месяце. Рамзиль Шарипов из Старосепяшево вместе с друзьями пошел купаться в реке Деме. Во время заплыва паренек вдруг услышал крик с берега: «Мальчики, помогите, там женщина тонет!» Восьмиклассник, не раздумывая ни секунды, бросился ей на помощь.

Рамзиль доплыл до середины водоема и вытащил тонувшую на поверхность воды. Однако тут же возникла другая проблема – мальчику было не по силам вынести женщину на берег. Он позвал находившихся на берегу мужчин. Двое из них поплыли навстречу подростку. На берегу они начали делать пострадавшей искусственное дыхание и массаж сердца. Женщина была на грани жизни и смерти. «10 минут у меня сердце не билось, и я не дышала…» – цитирует Зилю Якупову издание «Альшеевские вести». Позже Рамзиль рассказал, что на берегу видел плачущую маленькую дочку Зили, которая умоляла спасти маму.

– Думаю, что на моем месте каждый поступил бы так же, – считает юный герой.

Слушая эту историю, мама не могла сдержать слез гордости за своего сына.

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин вручил Рамзилю благодарственное письмо и памятный подарок за смелость и мужество.

ИСТОЧНИК KP.RU