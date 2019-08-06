2019-08-06T12:16:13+03:00
Общество

«У меня сердце не билось, и я не дышала»: восьмиклассник из Башкирии спас женщину

Рамзиль вытащил из воды маму маленькой девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
На берегу Рамзиль заметил маленькую девочку, которая умоляла спасти свою мамуНа берегу Рамзиль заметил маленькую девочку, которая умоляла спасти свою маму
Изменить размер текста:

В Альшеевском районе школьник спас тонувшую в реке женщину. История произошла в прошлом месяце. Рамзиль Шарипов из Старосепяшево вместе с друзьями пошел купаться в реке Деме. Во время заплыва паренек вдруг услышал крик с берега: «Мальчики, помогите, там женщина тонет!» Восьмиклассник, не раздумывая ни секунды, бросился ей на помощь.

Рамзиль доплыл до середины водоема и вытащил тонувшую на поверхность воды. Однако тут же возникла другая проблема – мальчику было не по силам вынести женщину на берег. Он позвал находившихся на берегу мужчин. Двое из них поплыли навстречу подростку. На берегу они начали делать пострадавшей искусственное дыхание и массаж сердца. Женщина была на грани жизни и смерти. «10 минут у меня сердце не билось, и я не дышала…» – цитирует Зилю Якупову издание «Альшеевские вести». Позже Рамзиль рассказал, что на берегу видел плачущую маленькую дочку Зили, которая умоляла спасти маму.

– Думаю, что на моем месте каждый поступил бы так же, – считает юный герой.

Слушая эту историю, мама не могла сдержать слез гордости за своего сына.

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин вручил Рамзилю благодарственное письмо и памятный подарок за смелость и мужество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пропал автомеханик без пальца
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В МЧС Башкирии подтвердили гибель рыбы на озере в селе Толбазы
Ревнивец из Башкирии жестоко расправился со своей любовницей
Уфимские спасатели рассказали о последствиях ночного урагана
«Нашли в полиции»: в Уфе прекратили поиски молодого мужчины
Без горячей воды, помощи и сострадания: что ждет рожениц в роддомах Уфы
«Покупаешь яйца-опарыш в подарок»: в супермаркете Башкирии в продуктах поселились личинки
В Уфе открылся новый Центр обслуживания клиентов ООО "БашРТС"
В еще одном водоеме Башкирии начала массово гибнуть рыба
В Уфе шесть колодцев представляют опасность для горожан
В аварии в Уфе пострадала 9-летняя девочка
В Башкирии сильным ветром снесло крышу культурного центра
В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
«Сколько лет мучаемся!» в Башкирии дети добираются до дома из школы пешком по трассе
609 новых камер на дорогах республики установит компания из Башкирии
В Башкирии простились с трагически погибшим в Сургуте полицейским
«Привезли домой»: в Уфе прекратили поиски 24-летнего парня
На запад Башкирии обрушилась буря с дождем
«Пацаны сильно хотели сфоткаться»: блогер Давидыч попал в ДТП в Башкирии
Уфимец облил бензином киоск в торговом центре
«Будто на танках ездили» - Радий Хабиров об уфимских дорогах