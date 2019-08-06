Без горячей воды, помощи и сострадания: что ждет рожениц в роддомах Уфы

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-06T11:09:18+03:00

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В Уфе женщины, пережившие роды, жалуются на плохие условия в специализированных учреждениях и отношение врачей. Так, недавно молодую девушку в одном из столичных роддомов довели до истерики, в другой клинике роженицу положили на сохранение в коридор. Такие истории редко становятся достоянием общественности: только что родившим и без того хватает забот. Однако каждой из них всегда есть что рассказать. Несколько молодых мам из Уфы рассказали свои истории журналистам UfacityNews.ru.

Гульфию во время схваток поместили в родблок, где не было часов, по которым можно было засекать схватки и фитбола для облегчения боли. Акушерка навещала её раз в два часа. Когда боль стала нестерпимой, девушка начала кричать – только тогда медики начали реагировать. Хотя сами роды прошли за 15 минут, роженице пришлось лежать под капельницей три часа на том же столе, где она и родила. За это время к Гульфие практически никто не подходил. До выписки она ходила в испачканной кровью одежде – новую девушке не предоставили. Помимо этого, в роддоме не было горячей воды, поэтому молодая мама смывала с себя кровь ледяной. О такой же проблеме в том же – четвертом – роддоме заявили еще две роженицы. Ну и классика – как ей, так и другим роженицам пришлось несколько часов коротать время в коридоре из-за нехватки мест.

Айгуль начали ругать с порога роддома. Она поступила с преждевременным излитием околоплодных вод. В приемной от девушки потребовали не капать на пол. Но едва ли этот процесс от неё зависел. Оговоримся сразу: она поступила с непромокаемой пеленкой. В родильном блоке Айгуль обругала санитарка. Прямая цитата: «Вон одна вообще мне кушетку обос**ла, зачем только вам клизмы делают?». До операционной девушка шла своим ходом и тащила пакет. Впереди – медсестра с бумажками в руках, которая так и не удосужилась помочь роженице.

Впервые рожавшую Юлию медсестра упрекала в медлительности. Параллельно роженица заполняла огромную кипу бумаг. Во время спуска на нижний этаж её продолжали поторапливать. Зайдя в операционную, девушка забыла поздороваться с медперсоналом. Несмотря на обстоятельства – как-никак роды – они указали ей на невоспитанность. По словам девушки, её кормили всем, чем нельзя питаться кормящим. Душ один. К нему стояла очередь. В роддоме также навязывали своих фотографов. Они снимали малышей без разрешения и просили 1,5 тысячи рублей. В случае отказа девушек выгоняли фотографироваться самостоятельно на улицу.

Все девушки отметили, что хорошие впечатления от роддомов остались только у тех, кто рожал платно и находился в спецпалатах. Хотите бюджетный вариант – придется заплатить нервами.

ИСТОЧНИК KP.RU