В Уфе шесть колодцев представляют опасность для горожан

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-06T09:31:15+03:00

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На прошедшей в уфимской мэрии еженедельной оперативке обсуждалось состояние колодцев. С докладом выступил начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов. Он перечислил адреса, на которых расположены опасные для жителей города дренажные колодцы. Всего таких обнаружено шесть: на улице Рабкоров, 2/5, Софьи Перовской, 25/2, Рязанской, 9, Гафури, 27, Зенцова, 77 и Богдана Хмельницкого, 6.

Он также добавил, что во время осмотров уфимских дворов было выявлено 289 колодцев, требующих ремонта. На данный момент недостатки восстановлены 269 люков. Осталось еще 20. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации города Салават Хусаинов

– Я вас не понимаю, почему вас должны уговаривать проводить работы, которые угрожают здоровью, половина колодцев заделаны, половина – нет, меня это совершенно не устраивает, составляйте протоколы, если не выполняют, – выразил недовольство чиновник. – Есть главы районов, управляющих предприятий, управления гражданской защиты, есть отделы управления.

Хусаинов поручил устранить нарушения в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU