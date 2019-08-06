В Башкирии сильным ветром снесло крышу культурного центра
Накануне по территории Башкирии пронесся сильный ветер – не обошлось без ЧП. Так, вчера вечером в Бижбкулякском районе стихия сорвала часть крыши многофункционального культурного центра. В селе Базылык повредилась кровля спортзала.
Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, сотрудники установили, что в результате происшествия снесло кровлю площадью 216 квадратных метров. Общая площадь – 1109,2. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Восстановительные работы проведут уже сегодня.
– Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, – отметили в аварийном ведомстве.
Напомним, что до 20:00 6 августа на территории Башкирии прогнозируются порывы ветра до 17-22 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU