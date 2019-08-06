В Башкирии сильным ветром снесло крышу культурного центра

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-06T08:17:19+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Накануне по территории Башкирии пронесся сильный ветер – не обошлось без ЧП. Так, вчера вечером в Бижбкулякском районе стихия сорвала часть крыши многофункционального культурного центра. В селе Базылык повредилась кровля спортзала.

Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, сотрудники установили, что в результате происшествия снесло кровлю площадью 216 квадратных метров. Общая площадь – 1109,2. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Восстановительные работы проведут уже сегодня.

– Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, – отметили в аварийном ведомстве.

Напомним, что до 20:00 6 августа на территории Башкирии прогнозируются порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU