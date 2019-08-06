«Сколько лет мучаемся!» в Башкирии дети добираются до дома из школы пешком по трассе

СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-06T07:22:40+03:00

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Детям из Янаула приходится добираться до дома из школы пешком по оживленной трассе.

Жительница города Янаул обратилась с жалобой к врио главы Башкирии Радию Хабирову. Она объяснила, что дети не могут безопасно добраться от школы в центре города до дома в пригороде.

- Выделили автобус в 13.25. В это время дети еще на учебе. Также есть автобус в 19.30. Два автобуса в день – это же смешно! Дойти пешком это не выход – это трасса и ходить по ней небезопасно. Мы обращались в автотранспортное предприятие, но нам дали ответ «невыгодно». Большая просьба, чтобы пустили автобус, который будет заезжать в микрорайон Истяк и дальше продолжал свой рейс, - написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU