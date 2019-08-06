609 новых камер на дорогах республики установит компания из Башкирии
«Башинформсвязь» предложила исполнить контракт за 1,77 млрд рублей
Компания из Башкирии выиграла контракт на установку 609 камер фиксации нарушений ПДД на дорогах республики
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Компания из Башкирии выиграла тендер на установку 609 новых камер фиксации нарушений ПДД на дорогах республики.
Напомним, что ранее в руководстве республики организовали аукцион, участники которого должны были установить и обслуживать в разных районах Башкирии до 2020 года 609 камер фиксации нарушений ПДД. Согласно условиям тендера, через некоторое время устройства должны будут перейти в собственность правительства республики.
«Ъ-Уфа» сообщает, что в итоге победителем тендера стала республиканская компания «Башинформсвязь». Ее представители согласились исполнить условия контракта за 1,77 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU