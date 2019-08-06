609 новых камер на дорогах республики установит компания из Башкирии

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-06T07:01:00+03:00

Компания из Башкирии выиграла контракт на установку 609 камер фиксации нарушений ПДД на дорогах республики

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Компания из Башкирии выиграла тендер на установку 609 новых камер фиксации нарушений ПДД на дорогах республики.

Напомним, что ранее в руководстве республики организовали аукцион, участники которого должны были установить и обслуживать в разных районах Башкирии до 2020 года 609 камер фиксации нарушений ПДД. Согласно условиям тендера, через некоторое время устройства должны будут перейти в собственность правительства республики.

«Ъ-Уфа» сообщает, что в итоге победителем тендера стала республиканская компания «Башинформсвязь». Ее представители согласились исполнить условия контракта за 1,77 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU