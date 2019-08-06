В Башкирии простились с трагически погибшим в Сургуте полицейским

СЕГОДНЯ 06:43 2019-08-06T06:43:21+03:00

В Башкирии простились с полицейским погибшим в Сургуте

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В Башкирии простились с погибшим в Сургуте при исполнении своих обязанностей полицейским Ильмиром Хановым.

Известно, что жуткий случай произошел еще 1 августа. Полицейские города Сургут прибыли на место дабы выяснить, что за подозрительный гражданин разгуливает по двору одной из многоэтажек. Почти сразу же неадекватный мужчина напал на стражей порядка. Он успел ударить Ханова и его напарника ножом. К сожалению, от полученного ранения уроженец Дюртюлинского района погиб на месте. Нападавшего мужчину застрелили прибывшие на помощь коллегам сотрудники Росгвардии.

Сургутские коллеги погибшего отметили, что Ильмир намеренно увел от линии огня своего напарника и спас коллегу от гибели.

- С самого начала наш коллектив принял его как родного. Любой мог обратиться к нему за помощью. Любой был рад помочь этому замечательному человеку, - рассказали полицейские, прибывшие в Башкирию попрощаться с погибшим.

Похоронили Ильмира с воинскими почестями – под звуки оркестра и выстрелы караула.

ИСТОЧНИК KP.RU