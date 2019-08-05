2019-08-05T20:44:41+03:00
Общество

На запад Башкирии обрушилась буря с дождем

Местные жители жалуются на сильный дождь и поваленные деревья
Рустем АХУНОВ
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На западе Башкирии идут сильные дождиНа западе Башкирии идут сильные дожди
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На населенные пункты западной части Башкирии обрушилась буря с дождем.

Местные жители начали выкладывать фотографии с городских улиц. Судя по снимкам, на населенные пункты во многих улицах мощным ветром повалило деревья. Помимо этого, сильным дождем подтопило улицы.

От грозовых туч улицы погрузились в темноту

От грозовых туч улицы погрузились в темноту

- Аж мурашки по коже. В Октябрьском затопило улицу Губкина. В Кандрах сильный ветер повалил ветки деревьев.

Напомним, что в конце июля сильным ветром снесло крышу больницы в селе Красноусольский. К счастью, никто из пациентов или персонала не пострадал.

Местные жители жалуются на поваленные ветки деревьев

Местные жители жалуются на поваленные ветки деревьев

На запад Башкирии обрушилась буря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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