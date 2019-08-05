На запад Башкирии обрушилась буря с дождем

СЕГОДНЯ 20:35 2019-08-05T20:44:41+03:00

Местные жители жалуются на сильный дождь и поваленные деревья

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На населенные пункты западной части Башкирии обрушилась буря с дождем.

Местные жители начали выкладывать фотографии с городских улиц. Судя по снимкам, на населенные пункты во многих улицах мощным ветром повалило деревья. Помимо этого, сильным дождем подтопило улицы.

От грозовых туч улицы погрузились в темноту

- Аж мурашки по коже. В Октябрьском затопило улицу Губкина. В Кандрах сильный ветер повалил ветки деревьев.

Напомним, что в конце июля сильным ветром снесло крышу больницы в селе Красноусольский. К счастью, никто из пациентов или персонала не пострадал.

Местные жители жалуются на поваленные ветки деревьев

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/724210" frameborder="0"></iframe> На запад Башкирии обрушилась буря.

ИСТОЧНИК KP.RU