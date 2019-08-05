На запад Башкирии обрушилась буря с дождем
На населенные пункты западной части Башкирии обрушилась буря с дождем.
Местные жители начали выкладывать фотографии с городских улиц. Судя по снимкам, на населенные пункты во многих улицах мощным ветром повалило деревья. Помимо этого, сильным дождем подтопило улицы.
От грозовых туч улицы погрузились в темноту
- Аж мурашки по коже. В Октябрьском затопило улицу Губкина. В Кандрах сильный ветер повалил ветки деревьев.
Напомним, что в конце июля сильным ветром снесло крышу больницы в селе Красноусольский. К счастью, никто из пациентов или персонала не пострадал.
Местные жители жалуются на поваленные ветки деревьев
На запад Башкирии обрушилась буря.
ИСТОЧНИК KP.RU