«Пацаны сильно хотели сфоткаться»: блогер Давидыч попал в ДТП в Башкирии
Скандально известный автоблогер Давидыч попал в ДТП на заправке в Башкирии.
Дело в том, что Эрик Давидыч участвует в автопробеге. Часть маршрута проходила через Башкирию. Разумеется, о своем приезде блогер рассказал подписчикам. Трое парней настолько спешили на встречу с фанатом, что влетели на своем «Форде» в машину блогера. Последствия аварии Давидыч выложил в соцсети.
- Пацаны сильно хотели сфоткаться. Мы в этот момент были на заправке и хотели выезжать из Уфы. Ребята все-таки попали на мой стрим, - иронично отметил блогер.
Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Все обошлось обычной «механикой».
Напомним, что блогер Эрик Китуашвили занимается обзорами дорогих автомобилей. Не так давно он имел проблемы с законом. Дошло до того, что в 2016 году блогера обвинили в мошенничестве и поместили в сизо. На свободу он вышел в декабре 2018 года. После освобождения Давидыч вновь принялся записывать видео для своего автомобильного блога.
ИСТОЧНИК KP.RU