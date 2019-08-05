2019-08-05T19:25:23+03:00
Общество

«Пацаны сильно хотели сфоткаться»: блогер Давидыч попал в ДТП в Башкирии

В машину автообзорщика въехали фанаты
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Об аварии блогер рассказал в соцсетяхОб аварии блогер рассказал в соцсетях
Изменить размер текста:

Скандально известный автоблогер Давидыч попал в ДТП на заправке в Башкирии.

Дело в том, что Эрик Давидыч участвует в автопробеге. Часть маршрута проходила через Башкирию. Разумеется, о своем приезде блогер рассказал подписчикам. Трое парней настолько спешили на встречу с фанатом, что влетели на своем «Форде» в машину блогера. Последствия аварии Давидыч выложил в соцсети.

- Пацаны сильно хотели сфоткаться. Мы в этот момент были на заправке и хотели выезжать из Уфы. Ребята все-таки попали на мой стрим, - иронично отметил блогер.

Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Все обошлось обычной «механикой».

Напомним, что блогер Эрик Китуашвили занимается обзорами дорогих автомобилей. Не так давно он имел проблемы с законом. Дошло до того, что в 2016 году блогера обвинили в мошенничестве и поместили в сизо. На свободу он вышел в декабре 2018 года. После освобождения Давидыч вновь принялся записывать видео для своего автомобильного блога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На запад Башкирии обрушилась буря с дождем
Уфимец облил бензином киоск в торговом центре
«Будто на танках ездили» - Радий Хабиров об уфимских дорогах
В Уфе после столкновения с КамАЗом водителя зажало в салоне легковушки
Дело экс-прокурора из Башкирии, который попался на взятке, передано в суд
В Башкирии молодая пара сыграла свадьбу в стиле ВДВ
В Башкирии прекращены поиски 54-летнего Андрея Гнусарева
В Уфе осудили двух женщин, которые жестоко расправились с любовником
В Башкирии с 30-метровой вышки сорвался молодой монтажник
ВТБ в Башкирии выдал 390 млн рублей на ипотеку с господдержкой
Погибшим водителем въехавшей под фуру легковушки оказался сотрудник уфимской полиции
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе перестал ходить ночной автобус до аэропорта
«Сам пью воду из-под крана»: Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с загрязнением реки Изяк
В Башкирии рядом с беседкой нашли окровавленные мешки
«Приятная девушка, а внутри грязь»: в уфимском роддоме пациентку довели до нервного срыва
Лучший пожарный России живет и работает в Уфе
В Башкирии появился доступный спутниковый интернет
Смертельное ДТП в Уфе: водитель заехал под грузовик
В Башкирии сменился очередной руководитель района
Поиски пропавшего в Башкирии 22-летнего Радамира Яркинбаева закончились трагедией
В Башкирии разбились два мотоциклиста – одно ДТП с летальным исходом
В Уфе восстановлено движение по улице Воровского