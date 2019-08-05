В Уфе после столкновения с КамАЗом водителя зажало в салоне легковушки

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-05T16:41:29+03:00

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Сегодня, 5 августа, около 17:00 в Уфе произошло серьезное ДТП. На улице Зеленая роща ВАЗ 14-й модели столкнулся с большегрузом КамАЗ. От сильного удара легковушку сильно смяло, а её водителя зажало в салоне.

На место происшествия были направлены силы Службы спасения. Сотрудники экстренного ведомства срезали крышу автомобиля и деблокировали пострадавшего. Мужчину передали медикам, которые доставили его в ближайшую больницу. При каких обстоятельствах случилось ДТП, пока не известно.

Напомним, минувшей ночью в Уфе молодой участковый полиции разбился насмерть, въехав под припаркованную фуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/724161" frameborder="0"></iframe> Деблокирование водителя после ДТП в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU