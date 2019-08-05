В Уфе после столкновения с КамАЗом водителя зажало в салоне легковушки
Сегодня, 5 августа, около 17:00 в Уфе произошло серьезное ДТП. На улице Зеленая роща ВАЗ 14-й модели столкнулся с большегрузом КамАЗ. От сильного удара легковушку сильно смяло, а её водителя зажало в салоне.
На место происшествия были направлены силы Службы спасения. Сотрудники экстренного ведомства срезали крышу автомобиля и деблокировали пострадавшего. Мужчину передали медикам, которые доставили его в ближайшую больницу. При каких обстоятельствах случилось ДТП, пока не известно.
Напомним, минувшей ночью в Уфе молодой участковый полиции разбился насмерть, въехав под припаркованную фуру.
Деблокирование водителя после ДТП в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU