2019-08-05T16:41:29+03:00
Происшествия

В Уфе после столкновения с КамАЗом водителя зажало в салоне легковушки

Извлекать пострадавшего из машины пришлось спасателям [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Спасатели передали пострадавшего медикамСпасатели передали пострадавшего медикам
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Сегодня, 5 августа, около 17:00 в Уфе произошло серьезное ДТП. На улице Зеленая роща ВАЗ 14-й модели столкнулся с большегрузом КамАЗ. От сильного удара легковушку сильно смяло, а её водителя зажало в салоне.

На место происшествия были направлены силы Службы спасения. Сотрудники экстренного ведомства срезали крышу автомобиля и деблокировали пострадавшего. Мужчину передали медикам, которые доставили его в ближайшую больницу. При каких обстоятельствах случилось ДТП, пока не известно.

Напомним, минувшей ночью в Уфе молодой участковый полиции разбился насмерть, въехав под припаркованную фуру.

Деблокирование водителя после ДТП в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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